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استشارة بيع أبقار مصابة بالسل: النيابة العمومية تتدخّل..

2023/11/08 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تولت فرقة الأبحاث العدلية بسليانة، بإذن من النيابة العمومية اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، البحث في موضوع نشر استشارة للبيع المشروط لأبقار مصابة بمرض السل تابعة للمركب الفلاحي الاخماس التابع لديوان الاراضي الدولية بإحدى الصحف، حسبما افادت به اذاعو موزاييك.
وقد تم حجز الأبقار على ذمة المركب الفلاحي إلى حين تسخير طبيب بيطري للتثبت في إصابة الأبقار من عدمه وإتمام الإجراءات القانونية المعمول بها.
يذكر أن مواقع التواصل الإجتماعي تداولت امس الثلاثاء، إستشارة للبيع المشروط تم نشرها بإحدى الصحف والمتعلقة بإعتزام المركب الفلاحي الأخماس بولاية سليانة التابع لديوان الأراضي الدولية البيع المشروط لتسع أبقار وعجل مصابين بمرض السل عن طريق العروض بالظروف المغلقة.

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