عاجل/ أبو عبيـ،ـدة يتوعّد الاحتلال بمرحلة قادمة من الغضب والمقاومة في غزة والضفة والقدس وكل الجبهات

توجّه أبو عبيدة الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، بكلمة اليوم الاربعاء، توعد فيها الاحتلال بمرحلة قادمة من الغضب والمقاومة في غزة والضفة والقدس وفي كل الجبهات والساحات.

وقال أبو عبيدة في كلمته إنهم وثقوا تدمير 136 آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال، منذ بدالة توغلها الى قطاع غزة، مؤكدا ان مقاتلي القسان مستمرون في مواجهة جيش الإحتلال على كافة المحاور.

وبخصوص ملف الاسرى والرهائن، قال ابو عبيدة ان المسار الوحيد لقضية الأسرى هو صفقة لتبادل الأسرى بشكل شامل أو مجزأ، مشدد انه لا حل لملف الأسرى سوى التبادل فئة بفئة أو كعملية شاملة.

واضاف ان الاحتلال هو من يخرب جهود تسليم المحتجزين مزدوجي الجنسية، معرضا حياة أسراه لخطر داهم كل ساعة في كل يوم.

كما شدد ابو عبيدة على انه وبالرغم من المجازر والقصف الهمجي إلا ان مقاتلي القسام يناورون لضرب العدو في الخطوط الخلفية وينصبون له الكمائن ودمرون الآليات من نقطة صفر.

وتابع: “نؤكد أن بسالة مقاتلينا في الميدان لصد العدو لهو مفخرة لكل عربي ومسلم وحر في العالم”.