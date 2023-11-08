منع الشّواء بمحلاّت بيع اللحوم في هذه الولاية

أصدرت بلدية صفاقس، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، قرارا يُلزم أصحاب محلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء، وكذلك باعة الأسماك بالعمل داخل محلاتهم.

كما أكّدت البلدية على أصحاب هذه المحلات الراغبين في شواء منتوجاتهم أن يقوموا بتهيئة محلات خاصّة بهذا النشاط منفصلة عن محلات البيع، وتتوفّر فيها الشروط الصحية خاصّة منها مدخنة صحية لا يقلّ ارتفاعها عن 3 أمتار على أعلى بناية مجاورة في شعاع 25 مترا.

ومنع هذا القرار البلدي تركيز المواقد وآلات الشواء بجميع أنواعها أمام المحلات، وشدّد على أنّه في صورة عدم احترام صاحب المحلّ لمقتضيات هذا القرار سيتم اللجوء إلى حجز جميع المعدات الخاصّة بها وغلق المحلّ عند الاقتضاء.