بورصة تونس تقفل حصة الأربعاء على منحى سلبي

أقفلت بورصة تونس معاملات حصة الأربعاء على منحى سلبي، ليتراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 03ر0 بالمائة ويصل الى النقطة 37ر8411 وسط حجم تبادل جملي بقيمة 6ر17 مليون دينار (م د)، وفق معطيات الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وحقق سهم شركة بيع المنتوجات الصحية “ليلا” أكبر المكاسب للحصة ليحشد 91 بالمائة من حجم التبادل الجملي، اي ما يعادل 16 م د، علما أن سعره ارتفع بنسبة 9ر1 بالمائة (100ر8 د).

وتصدر سهم “بي هاش” بنك قائمة الارتفاعات ليتطور سعره بنسبة 8ر5 بالمائة بقيمة 900ر10 دينار، وسط حجم تبادل ناهز 46 ألف دينار.

وتحسنت قيمة سهم البنك الوطني الفلاحي بنحو 5ر3 بالمائة (400ر7 د)، مع تبادل بقيمة 102 ألف دينار.

وتكبد، في المقابل، سهم شركة “سمارت تونس” أكبر الخسائر ليتقلص سعره بنسبة 9ر3 بالمائة (200ر14 د) مع حجم مبادلات بقيمة 22 ألف دينار.

وانخفض سهم الشركة التونسية للبلور بنسبة 8ر2 بالمائة (080ر11 د) وسط حجم مبادلات بقيمة 132 ألف دينار.