صادم/”جنس” و”لواط” بمنزل ضيافة في طبربة: الاحتفاظ بـ16 شخصا..وهذه التفاصيل..

تولت فرقة الشرطة العدلية بطبربة بعد استشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بمداهمة منزل ضيافة (maison d’hôte) بمنطقة طبربة على إثر ورود تشكيات من متساكني المنطقة ليتم العثور على عدد من الشبان بصدد استهلاك مواد مخدرة و في وضعيات لا أخلاقية (من لواط و جنس ).

ووبعد مراجعة النيابة العمومية تم الاذن بالاحتفاظ بـ16 نفرا من بينهم صاحب منزل الضيافة والحارس.

ووفق ما افادت به سندس النويوي الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بمنوبة في تصريح لـ “الصباح نيوز” فانه بانتهاء أجال الاحتفاظ اذنت النيابة العمومية بمنوبة بفتح بحث تحقيقي من أجل جرائم الاستهلاك و المسك بنية الاستهلاك و الحيازة و الملكية و العرض و النقل و التوسط و الشراء و الإحالة و التسليم و التوزيع بنية الاتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول “ب” و تخصيص و استعمال و تهيئة محل لاستغلاله في تعاطي و ترويج مواد مخدرة مدرجة بالجدول ” ب” و تعاطي البغاء و المشاركة في ذلك و اللواط و المشاركة في ذلك.