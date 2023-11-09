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القصرين: إسترجاع عقار دولي يمسح 4300 متر مربع محل استيلاء بعمادة خمودة

2023/11/09 أخبار, القصرين, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

إسترجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالقصرين، اليوم الخميس، بالتنسيق مع الوحدات الأمنيّة، عقارا دوليا يمسح 4300 متر مربع، تم الإستيلاء عليه من طرف مواطن بعمادة خمودة من معتمدية فوسانة.

وأوضح المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية نجيب الرابحي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الإدارة الجهوية عازمة على إعادة توظيف العقارات الدولية المستولى عليها بالولاية من طرف مواطنين دون موجب قانوني، وإعادة توظيفها طبقا للإجراءات المعمول بها .

وأكد بالمناسبة أن عملية إسترجاع العقارات الدولية محل استيلاء من قبل مواطنين بدون صفة قانونية، متواصلة، طبقا لاستراتيجية الوزارة وتبعا لقرارات الإخلاء الصادرة عن والي الجهة وتنفيذا للأحكام الصادرة (سندات تنفيذية ) عن السلطات القضائية المختصة.

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