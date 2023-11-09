مكافحة المضاربين والمحتكرين: هذا ما أمر بيه رئيس الدولة وزيرة التجارة..

شهداء وجرحى في قصف صهيوني لمحيط مستشفى النصر والشفاء في غزة..#خبر_عاجل

عاجل/بعد سوسة: “البق” منتشر بمبيت جامعي في هذه الولاية..

عاجل/وفاة شخصين حرقا وإصابة آخر في احتراق شاحنة لنقل البنزين المهرب..

إسرائيل تعلن مقتل قائد عسكري كبير لدى حماس..

2023/11/09 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

أعلن الجيش الإسرائيلي،اليوم الخميس، مقتل قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع لدى حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة “إكس”: “تمكن الجيش بتوجيه استخباري لجهاز الشاباك وهيئة الاستخبارات العسكرية من تصفية إبراهيم أبو مغصيب مسؤول منظومة الصواريخ المضادة للدروع في حماس، حيث قام بتوجيه وتنفيذ اعتداءات عديدة باستخدام صواريخ مضادة للدروع استهدفت مواطنين اسرائيليين وجنود من الجيش”.

وتابع أدرعي: “بالاضافة إلى ذلك وخلال العمليات البرية هاجمت قوات سلاح البحرية موقعا لإطلاق صواريخ مضادة للدروع تابع لحماس حيث تم رصد قيام مخربين باستخدامه لاستهداف القوات المتوغلة بريا”.

 

سكاي نيوز

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn