وزارة التربية: رقمنة جميع عمليات التسجيل في الامتحانات والمناظرات الوطنية



أعلنت وزارة التربية، اليوم الخميس، عن الرقمنة الكلية لجميع عمليات التسجيل في الامتحانات والمناظرات الوطنية في دورة 2024.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، شروعها في الرقمنة الكلية لعمليات التسجيل في امتحان الباكالوريا بالنسبة للتلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة وكذلك المترشحين بصفة فردية وفي مناظرة الدّخول الى المدارس الاعداديّة النّموذجية وتسجيل المترشّحين لاجتياز امتحانيْ شهادتيْ ختم التّعليم الأساسي العام والتّقني دورة 2024.

وأضافت إنها أطلقت للغرض ثلاثة مواقع الكترونية لتسهيل عملية التسجيل وهي:

www.six.education.tn

www.neuf.education.tn

www.bac.education.tn

وذكرت الوزارة أنه بإمكان المستخدم النفاذ الى موقع وزارة المالية E-timbres.finances.gov.tn الذي أحدث بالتعاون بين وزارة المالية والمركز الوطني للتّكنولوجيّات في التّربية لتسهيل اقتناء الطابع الجبائي الرقمي من قبل التلميذ والولي.