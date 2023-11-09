صادم/”جنس” و”لواط” بمنزل ضيافة في طبربة: الاحتفاظ بـ16 شخصا..وهذه التفاصيل..

في قضايا شبهات فساد/إحالة وزير شؤون اجتماعية سابق وإطارين على دائرة الاتهام..#خبر_عاجل

الإمارات ترسل 25 طنا من المساعدات الإغاثية العاجلة لدعم غزة..

عمره 16 سنة: القبض على طفل يُروّج ”الزطلة”..!!

وزارة الدفاع الوطني تنتدب

2023/11/09 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

اعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ عن إجراء مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أربعة وعشرين (24) ملحقا قضائيا عسكريا برتبة ملازم أول مباشر لتكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء طبقا لقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 03 نوفمبر 2023 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 128 لسنة 2023 المؤرخ في07 نوفمبر 2023.
و تجرى المناظرة يوم 28 ديسمبر 2023 والأيام الموالية له طبق البرنامج المنصوص عليه بقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 03 نوفمبر 2023 المنشور بالرائد الرسمي عدد 128 لسنة 2023 المؤرخ في07 نوفمبر 2023.
الشروط والوثائق المطلوبة عبر الرابط التالي:
https://www.defense.tn/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d8%a9-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d8%a3%d8%b1/?fbclid=IwAR0kLNy–WyYGrf4DkV7LtYIK7S9s1tC7aMzh4kMDMRQIP1GCFIgg6rJTMc

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn