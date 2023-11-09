وزارة الدفاع الوطني تنتدب

اعلنت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ عن إجراء مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أربعة وعشرين (24) ملحقا قضائيا عسكريا برتبة ملازم أول مباشر لتكوينهم بالمعهد الأعلى للقضاء طبقا لقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 03 نوفمبر 2023 والصّادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 128 لسنة 2023 المؤرخ في07 نوفمبر 2023.

و تجرى المناظرة يوم 28 ديسمبر 2023 والأيام الموالية له طبق البرنامج المنصوص عليه بقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 03 نوفمبر 2023 المنشور بالرائد الرسمي عدد 128 لسنة 2023 المؤرخ في07 نوفمبر 2023.

الشروط والوثائق المطلوبة عبر الرابط التالي:

https://www.defense.tn/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d8%a9-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a8-%d8%a3%d8%b1/?fbclid=IwAR0kLNy–WyYGrf4DkV7LtYIK7S9s1tC7aMzh4kMDMRQIP1GCFIgg6rJTMc