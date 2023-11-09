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بايدن: لا فرصة لوقف إطلاق النار في غزة.. وسنشُنّ ضربات ضد الجماعات المرتبطة بإيران

2023/11/09 أهم الأخبار, سياسة, فلسطين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا توجد فرصة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف بايدن في تصريح صحفي أثناء مغادرته البيت الأبيض في رحلة إلى إلينوي عندما سئل عن فرص وقف إطلاق النار، اليوم الخميس إنه “لا يوجد حاليا أي احتمال” لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال الرئيس الأمريكي أيضا إن الولايات المتحدة ستشن ضربات جديدة ضد الجماعات المرتبطة بإيران إذا لزم الأمر.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في وقت سابق إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة حتى يتم إطلاق سراح الرهائن.
وتتزامن هذه التصريحات مع تصاعد الضغوطات على إسرائيل وتعدد الدعوات لوقف إطلاق النار وتجنب سقوط خسائر بشرية بين المدنيين خلال هجومها على قطاع غزة.
وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة حتى الآن أكثر من 10.5 ألف شهيد، حوالي نصفهم من الأطفال، وأكثر من 26 ألف جريح، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

وكالات

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