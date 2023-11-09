بن عروس: ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 1.350 كلغ من “الكوكايين” و217 صفيحة “زطلة” (فيديو)

افادت وزارة الداخلية في بلاغ اليوم الخميس، بان فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بحمّام الأنف التابعة لإقليم الأمن الوطني ببن عروس، تمكنت من ضبط 03 أشخاص بجهة الزهراء ثبت تورّطهم في ترويج المُخدّرات.

وبالتنسيق مع النيابة العمُوميّة ببن عروس تمّت مُداهمة منزل أحدهم والذي بتفتيشه تمّ العثور على كمية من مخدّر الكوكايين تزن حوالي 1.350 كلغ و217 صفيحة من مُخدّر القنب الهندي تزن أكثر من 20 كلغ وميزان إلكتروني خاصّ بوزن المُخدّرات ومبلغا ماليّا قدرُهُ 146 ألف دينار.

وبالتحرّي معهم اعترفوا باندماجهم في تجارة المخدّرات وأنهم كانوا يعتزمُون نقل جزء من المُخدّرات المذكُورة لأحد معارفهم (يحمل جنسيّة دولة مُجاورة) لترويجها بولاية سوسة.

بمراجعة النيابة العمُوميّة بالمحكمة الإبتدائيّة ببن عروس، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا على ذمّة الأبحاث.

