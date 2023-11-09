عاجل: بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل اعمال..وهذه هويته..

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي مساء اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال نجيب بن اسماعيل وذلك من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس وغسيل الأموال.

ووفق ظا اوردته موزاييك يتعلق ملف القضية بملابسات إخلاء سبيل نجيب بن اسماعيل بعد أن تم ايقافه سنة 2017 من أجل قضايا تتعلق بالتهريب والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وقضت محكمة التعقيب آنذاك لفائدته” بالنقض بدون إحالة” في القضية المرفوعة ضده.

وتشمل التحقيقات في القضية التي أوقف بن اسماعيل اليوم قاضيين سابقين.