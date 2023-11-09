مجلس الوزراء يوافق على مشاريع أوامر..

أشرف رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، صباح اليوم الخميس، على اجتماع مجلس الوزراء، بقصر الحكومة بالقصبة.

وفي افتتاح المجلس، أكد رئيس الحكومة بعد التداول والتوافق مع الحضور، على ضرورة مراجعة عديد النصوص القانونية خاصة فيما يتعلق بترشيد حوكمة القطاع العمومي، إلى جانب نصوص قانونية أخرى ذات أهمية قصوى تتعلق بالصفقات والمشاريع العمومية، بهدف إحداث نقلة نوعية في انجاز المشاريع الكبرى خاصة المتعلقة بالبنية التحتية، لما لها من وقع ايجابي على الاقتصاد التونسي.

كما تم التداول والموافقة على مشاريع الأوامر التالية:

* مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين ولايتي القصرين وصفاقس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

*مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة إنجاز مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

* مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة ومراقبة إنجاز ستة مشاريع مموّلة من طرف البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لحماية المدن والمناطق العمرانية بولايات بنزرت ونابل والمنستير من الفيضانات ضمن برنامج مجابهة الكوارث بالجمهورية التونسية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

* مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه والمسبح الأولمبي بالمنزه وقصر الرياضة بالمنزه وتهيئة الملعب الأولمبي برادس وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإنجاز مشروع تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

* مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والإسكان لإتمام وإنجاز مشاريع تهيئة المسالك الريفية وتطوير شبكة الطرقات المرقمة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

* مشروع أمر يتعلق بتنقيح الأمر عدد 62 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جانفي 2013، المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات المدرجة في إطار التعاون الأورومتوسطي والتي يساهم البنك الأوروبي للاستثمار في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

* مشروع أمر يتعلق بضبط صيغ وشروط وإجراءات التصرف في الاعتمادات المخصصة لمكوّنة تحسين السكن المندرجة في إطار الجيل الثاني لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية.

* مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتضامني بولاية القيروان وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

* مشروع أمر يتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بالامتياز الجبائي بعنوان السيارات المعدّة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة الجسديّة.

مشروع أمر يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الاجتماعية لإتمام إنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

* مشروع أمر يتعلق بتغيير تسمية مؤسّسة تعليم عال وبحث فلاحي.

مشروع أمر يتعلق بإحداث مؤسّسة تعليم عال وبحث (المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بقفصة).