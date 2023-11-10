نادي يوفنتوس الإيطالي يعلن تجديد عقد لاعبه لوكاتيلي



أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم امس الخميس تجديد عقد لاعب وسطه مانويل لوكاتيلي حتى جوان 2028. وكان اللاعب التحق بالفريق الإيطالي عام 2021 قادما من ساسولو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وخاض لوكاتيلي مع يوفنتوس 103 مباريات في جميع المسابقات سجل خلالها 4 أهداف.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي “لوكاتيلي جدد مع يوفنتوس حتى عام 2028.. حول الهدف إلى نقطة انطلاق جديدة، منذ تلك اللحظة لم يكن هناك أي جلسة تدريبية أو مباراة واحدة لم يقدم فيها كل شيء للفريق في أفضل اللحظات وفي أصعبها”.

ولم يكشف النادي الإيطالي عن تفاصيل العقد الجديد، لكن تقارير صحفية أكدت أن اللاعب البالغ من العمر (25 عاما) سيحصل على راتب سنوي يتخطى الـ 3 ملايين يورو.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب فرق البطولة الإيطالية برصيد 26 نقطة خلف إنترميلان المتصدر بنقطتين ومتقدما على ميلان صاحب المركز الثالث بأربع نقاط.

وكان الفريق فاز في الجولة الحادية عشرة على فيورنتينا بهدف دون مقابل ويواجه في الجولة المقبلة فريق كالياري.