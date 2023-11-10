الرابطة المحترفة الأولى (الجولة العاشرة): سباق المرحلة الاولى يدخل المنعرج الحاسم في اتجاه طريقي الصعود و تفادي النزول

دخلت المرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المنعرج الحاسم حيث تتراهن فرق على كسب مقعد في مرحلة التتويج بينما تسعى فرق اخرى الى تفادي السقوط في بطولة تفادي الزول .

وتقام يومي السبت والأحد مباريات الجولة العاشرة ، حيث ستكون أغلب الفرق سواء كانت في المقدمة أو في أسفل الترتيب، أمام اختبارات صعبة، وذلك مع اقتراب مرحلة الحسم في هوية الفرق المعنية بالتأهل الى ال”بلاي أوف” أو الفرق المعنية بال”بلاي آوت”.ففي المجموعة الأولى، يستضيف النجم الساحلي صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة قوافل قفصة صاحب المركز السادس بـ 6 نقاط، في لقاء يسعى خلاله فريق جوهرة الساحل الى العودة الى سكة الانتصارات بعد تعادلين متتالين سلبيين أمام الأولمبي الباجي واتحاد بن قردان من أجل اللحاق بالنادي الافريقي في صدارة الترتيب.ولئن تبدو حظوظ أبناء المدرب عماد بن يونس هي الأوفر في تحصيل النقاط الثلاث، فأنّ ذلك لن يمنع فريق القوافل من البحث عن احداث المفاجاة وتحقيق نتيجة إيجابية للتعويض عن هزيمة الجولة الماضية أمام النادي الافريقي في قفصة بنتيجة صفر – 1 ما قد يكون له انعكاس إيجابي ويدفع بالفريق الى الخروج من دائرة الخطر.

ومن جهته سيكون الملعب التونسي صاحب المركز الثالث بـ 14 نقطة أمام اختبار صعب حين يستقبل اتحاد بن قردان صاحب المركز الخامس برصيد 8 نقاط،، في مباراة سيسعى خلالها أبناء باردو الى تحقيق فوز جديد من أجل تثبيت موقعهم أكثر ضمن ثلاثي الصدارة المعني بورقة الترشح لمرحلة البلاي أوف وذلك بعد توفقهم في جمع 6 نقاط خلال أخر مبارتين اثر الفوز على مستقبل سليمان والأولمبي الباجي بذات النتيجة 1-صفر وذلك ، خلافا للفريق الزائر الذي يعيش فترة فراغ مقارنة بالموسم الماضي، و ذلك بعد ان غاب عنه الانتصار في آخر 4 مباريات واكتفى خلالها بجمع نقطتين ما يحتم على زملاء اللاعب حسام الحباسي ضرورة العودة الى سكة الانتصارات للإبقاء عن حظوظهم في تفادي شبح النزول

وبدوره يتحول الأولمبي الباجي صاحب المركز الرابع بـ 13 نقطة الى سليمان لملاقاة مستقبل المكان متذيل الترتيب بـ 0 من النقاط، في مواجهة يسعى خلالها “اللقالق” الى تحقيق الفوز الخامس لهم وتعويض خسارتهم في الجولة الماضية أمام الملعب التونسي من أجل تعزيز فرصهم في التأهل الى مرحلة التتويج، وهي مهمة لئن تبدو في المتناول الا أنّها ستكون صعبة التحقيق نظرا لكون المنافس سيحاول جاهدا تحت اشراف مدربه الجديد انيس بوجلبان كسر سلسة الهزائم المتتالية التي رافقت الفريق منذ انطلاق الموسم الرياضي الجديد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن سلسلة هزائم مخيبة .

وفي المجموعة الثانية، يتحول الترجي الرياضي التونسي صاحب الصدارة مناصفة مع الاتحاد المنستيري، بـ 16 نقطة من 6 مباريات، الى المتلوي لملاقاة نجم المكان صاحب المركز الرابع برصيد 9 نقاط في مباراة سيعمل خلالها أبناء المدرب طارق ثابت الى تأكيد صحوتهم وقوة آدائهم في سبيل تحقيق الانتصار الخامس على التوالي و الانفراد بالصدارة .وهي مهمة لئن كانت تبدو يسيرة على الورق الاّ انّ واقع المبارة سيكون مخالفا باعتبار أنّ المضيف يعد صعب المراس على ميدانه حيث لم يسبق له أن انقاد الى الهزيمة امام جمهوره وهو عازم على تحسين موقعه في الترتيب وفي ملعب عبد العزيز الشتيوي،بالمرسى يحل الاتحاد المنستيري ضيفا على مستقبل المرسى متذيل الترتيب بـ نقطتين في مباراة لا تحتمل القسمة على اثنين، حيث يرغب أبناء عاصمة الرباط في تأكيد جدارتهم بالتموقع في الصدارة و مواصلة سلسلة نتائجهم الإيجابية التي كان آخرها الفوز على النادي البنرزتي ، خلافا للفريق المحلي الذي مازال يبحث عن طوق النجاة وتحصيل أول فوز له هذا الموسم منذ عودته لمصاف فرق النخبة بعد 5 سنوات قضاها بين الرابطتين الثانية والثالثة.

وفي المباراة الثالثة والأخيرة، من المجموعة الثانية، سيكون النادي الصفاقسي صاحب المركز الثالث بـ 13 نقطة أمام امتحان صعب حين يتحول الى ملعب نجيب الخطاب،بتطاوين لملاقاة اتحاد تطاوين صاحب المركز الخامس بـ 6 نقاط مناصفة مع النادي البنزرتي، حيث يسعى أبناء عاصمة الجنوب المنتشين بالفوز في الجولة الماضية على مستقبل المرسى بثلاثية نظيفة الى تحقيق الفوز وتثبيت مركزهم أكثر ضمن ثلاثي الصدارة المعني بورقة التأهل لمرحلة التتويج، عكس الفريق المحلي الذي بات يكافح من اجل شبح اللعب في مرحلة تفادي النزول جراء نتائجه المتواضعة بتحقيقه لفوز وحيد و 3 تعادلات مقابل 3 هزائم، مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد على تألق الفريق و تأهله مرحلة البلاي أوف