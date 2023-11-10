فرق تشلسي وليفبول ومانشستر يونايتد مهتمة بضم مبابي

كشفت تقارير صحفية أن كبرى اندية البطولة الإنجليزية ترغب في الحصول على توقيع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال شهر جانفي المقبل, بعد الأنباء التي أشارت إلى انسحاب نادى ريال مدريد من الصفقة. وسيصبح بإمكان مبابي التوقيع لأى فريق يريده في جانفي المقبل, حيث ينتهى

عقده في صيف 2024 , في الوقت الذى أشارت فيه تقارير إلى أن الفريق الملكي لا ينوى تقديم عروض له وقرر صرف النظر عن التوقيع معه.

ووفقا لإذاعة “كادينا سير”, فإن مبابي كان الهدف الرئيسي للنادي المدريدي في سوقي الانتقالات الأخيرين, لكنه قد اغلق مسلسل التعاقد معه, ولن يلاحقه في سوق الانتقالات المقبل, مهما كان الوضع التعاقدي للنادي.

وذكرت مجلة “فور فور تو” أن فرق تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يمكن أن تقدم عروضا لضم كيليان مبابي, الذي سيدخل الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع باريس سان جيرمان في جانفي , بعد تقارير تفيد بأن ريال مدريد قد صرف النظر عن ضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.