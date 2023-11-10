عاجل/عبير موسى توجه رسالة من السجن..وهذا فحوها..

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2023/11/10 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

نشرت هيئة الدفاع عن المحامية عبير موسي اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2023 رسالة لمنوبتهم دعتهم فيها إلى سحب نيابتهم من ملف قضيتها مؤكدة أن ملفها ساقط شكلا ومضمونا.

ودعت عبير موسي في رسالتها لجنة الدفاع عنها :”لا تستُروا عوراتهم ولا تُبيضُوا جرائمهم ولا تَقبلوا بدورِ الكومبرس في مسرحيتهم”.

وتابعتّ: ”أُتركوهم في مواجهة مباشرة ومكشوفة معي لينفّذوا مخطط اغتيالي بإستعمال أحكام القضاء وبتوظيفِ سيطرتهم على كل أجهزة الدولة وليُلطخوا مساراتهم بدم امرأة تونسية رفضت دخول بيت طاعة الظلاميين وزعزعت عرشهم بقوة الحجة والدليل وترفُضُ اليوم الصمت على جريمة إسقاط الدولة وحكمها بالقرعة وضربِ وحدة شعبها وتعريضها للمخاطر” وفق نص رسالتها.

وختمت عبير موسي قائلة: ”سأنتصرُ عليهم في كل الحالات إما بالخروج من مركز الإحتجاز مرفُوعة الرأس أو الذهابِ إلى القبر مرتاحة الضمير”.

 

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