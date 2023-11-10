وصول اكثر من 15 الف مهاجر تونسي غير نظامي إلى السواحل الإيطالية منذ بداية العام الجاري

بلغ عدد التونسيين الواصلين إلى السواحل الايطالية بطريقة غير نظامية منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية 31 أكتوبر 2023 نحو 15769 مهاجرا مقابل نحو 16699 مهاجرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق بيانات نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية استنادا إلى وزارة الداخلية الإيطالية.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم منع اجتيازهم انطلاقا من السواحل التونسية (سواء من جنسيات تونسية أوغير تونسية) خلال ذات الفترة (اي من جانفي 2023 إلى 31 أكتوبر 2023) نحو 75923 مهاجرا. وقد رجّح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن يكون العدد أكبر لأن وزارة الداخلية الإيطالية “لم تنشر المعطيات المتعلقة بشهر جويلية الماضي”.

واشار المنتدى الى عدد القصر الواصلين إلى السواحل الإيطالية (سواء بمرافقة أم دون مرافقة أوليائهم) خلال نفس الفترة، يقدر بنحو 4248 قاصرا.

كما قدّر أن يبلغ عدد عدد النساء التونسيات الواصلات إلى السواحل الايطالية خلال الفترة ذاتها بنحو 1212 مهاجرة.