انتخابات المجالس المحلية : 243 مترشحا في دائرة تونس1

تقدم 243 مترشحا لانتخابات المجالس المحلية المقررة ليوم 24 ديسمبر المقبل في الدائرة الانتخابية تونس1، توزعوا إلى 217 مترشحا مباشرا و26 مترشحا ضمن آلية القرعة الخاصة بذوي الإعاقة.

وتنقسم الترشحات حسب كل مجلس محلي، وفق ما ذكره رضا القيزاني المدير الجهوي للادارة الفرعية للانتخابات تونس 1 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) اليوم الجمعة، إلى 20 ترشحا مباشرا وترشح وحيد باعتماد القرعة في الوردية، و18 ترشحا مباشرا وترشحين إثنين باعتماد القرعة في باب بحر، و19 ترشحا مباشرا وترشحين إثنين باعتماد القرعة في باب سويقة.

كما تم تسجيل 15 ترشحا مباشرا و3 ترشحات باعتماد القرعة في جبل الجلود، و12 ترشحا مباشرا و3 ترشحات باعتماد القرعة في سيدي البشير، و33 ترشحا مباشرا وترشحين اثنين باعتماد القرعة في سيدي حسين، و22 ترشحا مباشرا و3 ترشحات باعتماد القرعة في الحرايرية، و17 ترشحا مباشرا وترشح وحيد باعتماد القرعة في حي الزهور-تونس، و12 ترشحا مباشرا وترشح وحيد باعتماد القرعة في السيجومي، و24 ترشحا مباشرا و5 ترشحات باعتماد القرعة في الكبارية، و25 ترشحا مباشرا و3 ترشحات باعتماد القرعة في المدينة.

وأكد القيزاني أن انتخابات المجالس المحلية ستجري في 88 دائرة انتخابية تابعة لتونس 1 باعتبار وجود ترشحات في كافة الدوائر، على أن يتم انتخاب 11 مجلسا محليا بمعتمديات الحرايرية والزهور-تونس والسيجومي والكبارية والمدينة والوردية وباب بحر وباب سويقه وجبل الجلود وسيدي البشير وسيدي حسين.

وأضاف أن الهيئة الفرعية للانتخابات تونس 1 انطلقت كغيرها من الهيئات الفرعية، بعد غلق باب قبول ملفات الترشح يوم 6 نوفمبر، في التثبت من مطالب الترشح ومن توفر كافة الوثائق المطلوبة وشروط الترشح، والإقرار أما بقبول ملف الترشح أو برفضه مع تعليل الرفض، على أن يتم يوم 13 نوفمبر الحالي نشر وتعليق قائمة المترشحين المقبولة أوليا قبل فتح باب الطعون.

وأوضح القيزاني أنه بإمكان المترشحين استكمال الملفات المنقوصة والاستجابة لشروط الترشح خلال فترة البت في مطالب الترشح من 7 الى 12 نوفمبر من قبل الهيئات الفرعية، على أن تتولى الهيئة الفرعية تنبيه كل مترشح لم يستوف ملفه الوثائق والشروط المطلوبة رسميا، وتذكيره بأن عدم استكمال الملف يعرض صاحبه إلى إسقاط الترشح.

وامتدت فترة تقديم الترشحات من 23 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2023.