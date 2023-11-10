ريال مدريد يعلن غياب حارسه كيبا عن مباراة فالنسيا للإصابة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة حارسه كيبا أريزابالاغا دون تحديد مدة غيابه عن الفريق مشيرا إلى أن الفحوصات التي أجريت على كيبا كشفت إصابته في عضلة الفخذ الأيمن.

ونوه النادي في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أن عودته للتدريبات، معلقة حسب تطور حالته، حيث بات من المؤكد غيابه عن مباراة ريال مدريد المقررة غدا السبت أمام فالنسيا في الجولة الثالثة عشرة لبطولة اسبانيا لكرة القدم.

وأصيب كيبا أثناء إجراء عمليات الإحماء قبل مباراة ريال مدريد ضد سبورتينغ براغا، يوم الأربعاء الماضي، في رابع جولات دور المجموعات لرابطة أبطال أوروبا.

وكان كيبا قد انضم لصفوف ريال مدريد في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي قادما من تشيلسي الانقليزي على سبيل الإعارة لتعويض البلجيكي تيبو كورتوا المصاب بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم.

ويتواجد الأوكراني أندري لونين في مركز حراسة مرمى الفريق الاسباني حاليا حيث تصدى لركلة جزاء أمام براغا في مواجهة انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية دون رد.