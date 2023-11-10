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عاجل/ نتنياهو: “سنبقى في غزة حتى بعد انتهاء الحرب”

2023/11/10 أهم الأخبار, فلسطين

قال رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو إن “إسرائيل ستبقى في قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب”، جاء ذلك خلال اجتماع عقده نتنياهو مع رؤساء بلديات غلاف غزة في قاعدة كيريا في تل أبيب.
وقال رؤساء البلديات لنتنياهو إنهم طالبوا بواقع أمني مختلف في اليوم التالي للحرب، ودعوه إلى “عدم الموافقة على وقف إطلاق النار، وإنهاء العمل في غزة حتى آخر إرهابي”، حسب توصيفهم.
ورد نتنياهو بالقول أن “قوات الجيش الإسرائيلي ستبقى مسيطرة على قطاع غزة، ولن نعطيها لقوى خارجية”.
وقال نتنياهو لرؤساء بلديات غلاف غزة أنه “ستكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك نزع السلاح الكامل، لضمان أنه لن يكون هناك تهديد من غزة للإسرائيليين”.

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