فتح تحقيق في وفاة مُستثمر فرنسي وإصابة شخصين في حادث مرور ببنزرت

جد صباح اليوم الجمعة، بالطريق الجهوية عدد 57 الرابطة بين تينجة وتسكراية وتحديدا بمنطقة المرازيق التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية، حادث مرور تمثل في انزلاق سيارة خفيفة وانعراجها بالاتجاه المعاكس لتصطدم بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس وتسبب في وفاة مستثمر فرنسي مقيم بتونس على عين المكان واصابة شخصين اخرين بجروح بليغة، حسب ما افاد به المدير الجهوي للحماية المدنية كمال العميد المليتي لاذاعة الديوان.

واوضح مصدر امني انه وبالتنسيق مع النيابة العمومية واثر اجراء المعاينات الاولية وباذن من النيابة العمومية تم نقل الجثة الهالك البالغ من العمر 55 سنة والحامل للجنسية الفرنسية، الى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة للتشريح للوقوف على الاسباب الحقيقة للوفاة مع فتح بحث في الغرض .