“عديد الاطباء واطباء الاختصاص ومن الاطارات شبه الطبية عبروا عن استعداداهم للمشاركة في الفرق الطبية التي سترسل الى غزة ما ان توفر الامكانية”

قال وزير الصحة علي مرابط مساء اليوم في تصريح لوكالة وات ” لقد اذن رئيس الدولة قيس سعيد منذ اليوم الاول لاندلاع الاحداث في غزة وفي اطار مساندته للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني بارسال فرق طبية الى فلسطين وقد وردت على وزارة الصحة عديد المطالب من الاطارات الطبية وشبه الطبية ومن اطباء الاختصاص من القطاعين العام والخاص عديد المطالب للمشاركة في البعثات الطبية التي يمكن ان تنتقل الى غزة اذا ما توفرت الامكانية.

وتابع وزير الصحة على هامش افتتاحه للمؤتمر العلمي السادس والمؤتمر الافريقي الثاني للطب العام والطب العائلي بالحمامات انه ” تنفيذا لما اذن به رئيس الدولة في اطار الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني من ارسال للاعانات الطبية واسداء تعليماته باستقبال الجرحى الفلسطينيين تولت المصالح الطبية التونسية اعداد مستشفى خاص بمنطقة الياسمينات بولاية بن عروس يمكن ان تصل طاقته الى 120 سريرا معززة بعدد من اسرة الانعاش وبعديد المعدات والتجهيزات الطبية والتي ستخصص لايواء المصابين من الاشقاء الفلسطينين حال توفرت امكانية تنقلهم “.

واضاف ” اود ان اؤكد ان الاطارات الطبية وشبه التونسية عبروا عن استعدادهم لمد يد المساعدة والاحاطة باشقائنا الفلسطينيين في المستشفى الميداني الذي اعد للغرض” مبرزا ان وزارة الصحة وكل المؤسسات الصحية العمومية مستعدة لايواء المصابين من الاشقاء الفلسطينيين وتقديم العلاجات اللازمة على غرار اشقائهم التونسيين”.