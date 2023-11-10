تسمية سامية الشرفي قدور، مديرة لديوان رئيس الحكومة

تضمن الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسية عدد 130 الصادر اليوم الجمعة الأمر عدد 727 لسنة 2023 ،المؤرخ في 8 نوفمبر الجاري والقاضي بتسمية سامية الشرفي قدور، أستاذة التعليم العالي، مديرة لديوان رئيس الحكومة.

وشغلت مديرة الديوان الجديدة منصب مستشارة لدى رئيس الحكومة منذ اكتوبر 2021.

وحسب سيرتها الذاتية تعهدت سامية الشرفي قدور (58 سنة) بصفتها مستشارة لرئيس الحكومة، بالقطاع المتعلق برأس المال البشري قبل أن تكون مسؤولة عن القضايا الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بالإضافة إلى الملفات التي عالجتها مع المنظمات الدولية ذات الصبغة المالية والاجتماعية.

شرعت سامية الشرفي قدور في التدريس بالجامعة التونسية منذ 1993 في اختصاص مادة الفيزياء وهي استاذة تعليم عال منذ 2006 كما تولت مهاما مختلفة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث تقلدت منصب المديرة العامة لتثمين البحث من2016إلى2019،ومهام المديرة العامة للبحث العلمي خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2021.