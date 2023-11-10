القصرين : القبض على عدد هام من المفتش عنهم وحجز مواد مخدرة واسلحة بيضاء في حملة أمنية كبرى

أسفرت ، حملة أمنية كبرى نفذتها ، عشية اليوم الجمعة ، فرق أمنية من مختلف الاختصاصات ، بجل أحياء وأنهج ومفترقات وشوارع مدينة القصرين ، عن القبض على 68 مفتشا عنهم في قضايا مختلفة والفارين من العدالة وحجز مواد مخدرة (كميات من مادة القنب الهندي والكوكايين) وأسلحة بيضاء مع تحرير 122 محضرا عدليا و 150 مخالفة مرورية وحجز 95 دراجة نارية .

وتأتي هذه الحملة الأمنية الواسعة من أجل بث الأمن والطمأنينة في صفوف المواطنين وابراز الانتشار الأمني في مختلف أنحاء المدينة وفق مدير الأمن الوطني بالقصرين العميد علي محجوب.

وأكد محجوب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تنفيذ هذه الحملة الواسعة يهدف الى تعزيز الحملات الأمنية اليومية بالجهة الليلية والنهارية وتتويجا لها ، مشيرا إلى أنها تزامنت مع حملة أمنية كبرى أخرى نفذتها وحدات الحرس الوطني بمدينة القصرين .

وذكر في سياق متصل أن الحملتين المذكورتين تمتا تحت إشراف المدير العام للأمن الوطني وآمر الحرس الوطني وشاركت فيهما العديد من الوحدات المختصة منها وحدة حفظ النظام ووحدات مكافحة الارهاب وفرقة كاملة جديدة بالدراجات النارية .

ومن جهته أوضح رئيس منطقة الحرس الوطني بالقصرين العقيد عصام سعداني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحملة الأمنية الواسعة لوحدات الحرس الوطني المتزامنة مع حملة وحدات الأمن الوطني استهدفت سفوح الجبال والأمكان النائية ومختلف المظاهر الاجرامية والمخلة بالأمن العام .

وبين سعداني أن الحملة مكنت من القبض على 170 شخصا مفتشا عنهم وعناصر خطيرة إثر سلسة من المداهمات ، مؤكدا أن هذه الحملات ستتواصل لبسط الأمن والطمأنينة ورفع مختلف المظاهر المخلة بالأمن العام.