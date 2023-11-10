عاجل/تطورات جديدة في قضية رجل الأعمال مروان مبروك..

قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس ومساعد وكيل الجمهورية القاضي محمد زيتونة اليوم الجمعة 10 نوفمبر 2023 إن النيابة العمومية قررت التخلي عن ملف قضية رجل الأعمال مروان المبروك لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

وأوضح أنّ المبروك، مثل اليوم أمام النيابة العمومية التي قررت التخلي عن ملفه لفائدة القطب القضائي المذكور والذي قرر التمديد في إيقافه لمدة 5 أيام اخرى يتم احتسابها فور انتهاء فترة الايقاف الاولى الاحد المقبل.

وتم ايقاف المبروك على ذمة القضاء يوم 7 نوفمبر الجاري بناء على شكاية مقدمة ضده من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة وتتعلق بشركة تمت مصادرة اجزاء من رأسمالها في سنة 2011.

وتمت مباشرة الابحاث مع المبروك اثر إيقافه من قبل الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالعاصمة.

وتتعلق التهم الموجهة الى مروان بجريمة استيلاء موظف أو مؤتمن على أموال شركة تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.