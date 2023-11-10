بعد ترفيع سعر السكر للصناعيين: وزارة التجارة تتدارس الاجراءات للتحكم في أسعار المنتجات الغذائية

تدارست وزارة التجارة وتنمية الصادرات، خلال جلسة عمل عقدتها، الجمعة، مع رئيس منظمة الأعراف ورؤساء بعض الغرف المهنية، الإجراءات اللازمة للتحكم في أسعار المنتجات الغذائية، التي يدخل السكر في تركيبتها، كالمرطبات والشوكولاطة والمشروبات غير الكحولية نظرا للتّرفيع في سعر السّكر الموجه للصناعيين وأسعار بعض المواد الغذائية الأخرى كالمصبّرات ومواد التجميل والتنظيف.

وقد أصدرت وزارة التجارة قرارا بالترفيع في سعر بيع السكر السائب والمعلب سعة 1 كلغ الموجه للحرفيين والصناعيين الى 2900 مليم، وذلك بداية من 1 نوفمبر 2023 .

وسعت وزارة التجارة خلال هذه الجلسة، التي أشرفت عليها رئيسة ديوان الوزيرة، لمياء عبروق، الى تحقيق معادلة تضمن مصلحة الصناعيين والمستهلك في نفس الوقت خاصة مع ارتفاع مؤشر أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي والظرف الاستثنائي الذي يمر به الاقتصاد الوطني، وفق بلاغ نشرته الوزارة الجمعة.

واتفاق الحضور على عقد جلسات قطاعية للنظر في الإجراءات التي تهدف للتحكم في الأسعار مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصية كل قطاع على حدة.

وأبدى رئيس منظمة الأعراف، سمير ماجول، ورؤساء الغرف المهنية التي تهم قطاعات الصناعات الغذائية والمشروبات غير الكحولية ومواد التجميل ومواد التنظيف والمرطبات والحليب والمساحات التجارية الكبرى، استعدادهم للانخراط في هذا التوجه ومساندة الاقتصاد الوطني.

ودعوا الى ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات تضمن ديمومة المنظومات الإنتاجية وتحافظ على النسيج الصناعي.

وسجلت نسبة التضخم تراجعا الى مستوى 8,6 بالمائة خلال شهر اكتوبر بعد ان كانت في حدود 9 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2023، وفق النشرية الخاصة بمؤشر اسعار الاستهلاك العائلي لشهر اكتوبر 2023 الصادرة عن المعهد الوطني للاحصاء يوم 5 نوفمبر 2023.

ويعود هذا التراجع، حسب بيانات المعهد، الى تقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أكتوبر وسبتمبر 2023 بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة حيث شهد نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية تراجعا من 13,9 بالمائة الى 13,1 بالمائة.

وباحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، بنسبة 13,1 بالمائة، ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 بالمائة ولحم الضأن بنسبة 29,8 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 28 بالمائة والبيض 20,2 بالمائة وأسعار لحم البقر بنسبة 18,3 بالمائة والغلال الطازجة بنسبة 14,6 بالمائة.

وارتفعت واردات تونس من الخارج للمواد الاستهلاكية بنسبة 3 بالمائة، خلال الاشهر العشرة الاولى من سنة 2023.

وسجلت أسعار السكر زيادة بنسبة 20،7 بالمائة، مع موفى اوت 2023، مقارنة بسنة 2022 وفق ما أظهرته معطيات المرصد الوطني للفلاحة.عد ترفيع سعر السكر للصناعيين.