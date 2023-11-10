هام/انتخاب رئيس جديد بمنظمة “كوناكت”..وهذه هويته..

اسفر المؤتمر الوطني الثالث لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”، المنعقد، الجمعة بالعاصمة، عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد اختار اصلان بن رجب، رئيسا جديدا للمنظمة للفترة النيابية 2027/2023.

كما اختار المكتب التنفيذي الجديد تعيين نائبي رئيس وهما حسن الوجود بن مصطفي، نائبة اولى، وطارق بن عياد، نائب ثان، ومنجية عمارة كأمينة مال ومهدي البحوري في خطة امين مال مساعد الى جانب 20 عضوا اخر.

وياتي انتخاب اصلان بن رجب خلفا لرئيسها المؤسس، طارق الشريف، اثر نهاية عهدته المتمثلة في دورتين متتالتين.

وتضم “كوناكت”، وهي منظمة اعراف مستقلة تاسست سنة 2011، زهاء 3 آلاف مؤسسة اقتصادية منخرطة وأكثر من 30 مجمع مهني وأكثر من 70 مكتب قطاعي وطني وجهوي بالإضافة الى “كوناكت” الدولية.

وكونت منظمة الاعراف “كوناكت”، 100 هيكل مهني وجهوي الى جانب هيكل دولي وهيكل يعنى بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وهيكل اخر مختص في التدريب والتشغيل.