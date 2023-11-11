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بتر ساق مهاجر غير شرعي بعد سقوطه من القطار في قفصة..

2023/11/11 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تعرض شاب يبلغ من العمر 21 عاما من مهاجري دول إفريقيا جنوب الصحراء أمس الجمعة الى السقوط من القطار حيث تم نقله من قبل الحماية المدنية الى المستشفى الجهوي بقفصة اين اجريت عليه عملية جراحية على مستوى الجمجمة.

ووفق ما افاد به مصدر طبي في تصريح لإذاعة الديوان اف ام فان الشاب المتضرر تلقى الاسعافات الضرورية على مستوى ساقه اليسرى التي بترت جراء الحادث.

كما أكد المصدر ذاته ان حالة المريض تتطلب توجيهه إلى أحد المستشفيات الجامعية لاستكمال بقية التدخلات الطبية المترتبة عن غياب اختصاص جراحة الأعصاب بمستشفى قفصة.

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