بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 10-الدفعة 1): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مقابلات الجولة العاشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم السبت:

السبت 11 نوفمبر

المجموعة الاولى

في سوسة

النجم الساحلي 2 راقي العواني (19)/ يوسف العبدلي (55)

قوافل قفصة 1 نوال اغبري (45+2)

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي الافريقي 18 8 5 3 0 11 4

— النجم الساحلي 18 9 5 3 1 12 4

3-الملعب التونسي 14 8 4 2 2 11 7

4-الاولمبي الباجي 13 8 4 1 3 7 9

5-اتحاد بن قردان 8 8 2 2 4 4 7

6-قوافل قفصة 6 8 1 3 4 5 10

7-مستقبل سليمان 0 7 0 0 7 3 12

المجموعة الثانية

في المرسى

مستقبل المرسى صفر

الاتحاد المنستيري 3 هشام بكار (63)/ علاء الدريدي (82)/بوبكر تراوري (84)

في تطاوين

اتحاد تطاوين صفر

النادي الصفاقسي 1 علاء الدين غرام (3) ض ج

الترتيب

نقاط لعب فوز تعادل هزيمة له عليه

1-الاتحاد المنستيري 19 8 6 1 1 15 7

2- الترجي التونسي 16 6 5 1 0 10 3

3-النادي الصفاقسي 16 9 5 1 3 10 3

4- نجم المتلوي 9 7 2 3 2 8 8

5- اتحاد تطاوين 6 8 1 3 4 4 9

-النادي البنزرتي 6 8 1 3 4 2 8

7- مستقبل المرسى 2 8 0 2 6 2 13

الاحد 12 نوفمبر

المجموعة الاولى

في سليمان

مستقبل سليمان – الاولمبي الباجي نعيم حسني

في باردو

الملعب التونسي – اتحاد بنقردان يسري بوعلي

المجموعة الثانية

في المتلوي

نجم المتلوي – الترجي الرياضي امير العيادي