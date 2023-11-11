بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 10-الدفعة 1): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مقابلات الجولة العاشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم السبت:
السبت 11 نوفمبر
المجموعة الاولى
في سوسة
النجم الساحلي 2 راقي العواني (19)/ يوسف العبدلي (55)
قوافل قفصة 1 نوال اغبري (45+2)
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- النادي الافريقي 18 8 5 3 0 11 4
— النجم الساحلي 18 9 5 3 1 12 4
3-الملعب التونسي 14 8 4 2 2 11 7
4-الاولمبي الباجي 13 8 4 1 3 7 9
5-اتحاد بن قردان 8 8 2 2 4 4 7
6-قوافل قفصة 6 8 1 3 4 5 10
7-مستقبل سليمان 0 7 0 0 7 3 12
المجموعة الثانية
في المرسى
مستقبل المرسى صفر
الاتحاد المنستيري 3 هشام بكار (63)/ علاء الدريدي (82)/بوبكر تراوري (84)
في تطاوين
اتحاد تطاوين صفر
النادي الصفاقسي 1 علاء الدين غرام (3) ض ج
الترتيب
نقاط لعب فوز تعادل هزيمة له عليه
1-الاتحاد المنستيري 19 8 6 1 1 15 7
2- الترجي التونسي 16 6 5 1 0 10 3
3-النادي الصفاقسي 16 9 5 1 3 10 3
4- نجم المتلوي 9 7 2 3 2 8 8
5- اتحاد تطاوين 6 8 1 3 4 4 9
-النادي البنزرتي 6 8 1 3 4 2 8
7- مستقبل المرسى 2 8 0 2 6 2 13
الاحد 12 نوفمبر
المجموعة الاولى
في سليمان
مستقبل سليمان – الاولمبي الباجي نعيم حسني
في باردو
الملعب التونسي – اتحاد بنقردان يسري بوعلي
المجموعة الثانية
في المتلوي
نجم المتلوي – الترجي الرياضي امير العيادي