وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في الاجتماع التحضيري لقمة الرياض حول العدوان الاسرائيلي على غزة

عاجل/”حزب الله” يستهدف ثكنة راميم على الحدود مع إسرائيل بالأسلحة الصاروخية..

انس جابر تطلق نداء عاجلا لجمع التبرعات والمساعدات لاطفال فلسطين..

مفزع/مقتل طفل كل 10 دقائق في غزة..ومنظمة الصحة العالمية تطلق صيحة فزع..

بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 10-الدفعة 1): النتائج والترتيب

2023/11/11 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مقابلات الجولة العاشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم السبت:

السبت 11 نوفمبر
المجموعة الاولى
في سوسة
النجم الساحلي 2 راقي العواني (19)/ يوسف العبدلي (55)
قوافل قفصة 1 نوال اغبري (45+2)

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- النادي الافريقي 18 8 5 3 0 11 4
— النجم الساحلي 18 9 5 3 1 12 4
3-الملعب التونسي 14 8 4 2 2 11 7
4-الاولمبي الباجي 13 8 4 1 3 7 9
5-اتحاد بن قردان 8 8 2 2 4 4 7
6-قوافل قفصة 6 8 1 3 4 5 10
7-مستقبل سليمان 0 7 0 0 7 3 12

المجموعة الثانية
في المرسى
مستقبل المرسى صفر
الاتحاد المنستيري 3 هشام بكار (63)/ علاء الدريدي (82)/بوبكر تراوري (84)
في تطاوين
اتحاد تطاوين صفر
النادي الصفاقسي 1 علاء الدين غرام (3) ض ج

الترتيب
نقاط لعب فوز تعادل هزيمة له عليه
1-الاتحاد المنستيري 19 8 6 1 1 15 7
2- الترجي التونسي 16 6 5 1 0 10 3
3-النادي الصفاقسي 16 9 5 1 3 10 3
4- نجم المتلوي 9 7 2 3 2 8 8
5- اتحاد تطاوين 6 8 1 3 4 4 9
-النادي البنزرتي 6 8 1 3 4 2 8
7- مستقبل المرسى 2 8 0 2 6 2 13

الاحد 12 نوفمبر
المجموعة الاولى
في سليمان
مستقبل سليمان – الاولمبي الباجي نعيم حسني
في باردو
الملعب التونسي – اتحاد بنقردان يسري بوعلي
المجموعة الثانية
في المتلوي
نجم المتلوي – الترجي الرياضي امير العيادي

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn