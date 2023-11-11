عاجل/في ظهور جديد له: أبو عبيدة يكشف..

قال الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، إننا “نخوض لليوم 36 معركة طوفان الأقصى، التي بدأت بتمريغ أنف الكيان الصهيوني وجيشه الهمجي في السابع من أكتوبر، الذي شهد ملحمة تاريخية خالدة لم تمحوها جرائم المحتل البشع، الذي يحاول منذ خمسة أسابيع غسل عاره هزيمته المدوية، بسفك دماء آلاف الأطفال والنساء والأبرياء وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والبيوت المدنية”.

وأضاف أبو عبيدة، في كلمة صوتية مسجلة، السبت: إن “ما يحدث في غزة اليوم، على الأرض، في العدوان البري العسكري الصهيوني، هو أن الآلة الصهيونية الأمريكية الغاشمة المزودة بمئات آلاف الأطنان من المتفرجات تقوم بالدك والتدمير التدريجي لمئة متر أمامها بكل أشكال القصف الهمجي” مشيرا إلى أنهم لا يفرقون بين المدني وغيره.

وتابع أن المقاومة الفلسطينية تمضي فيما وصفها بـ”مواجهة غير متكافئة لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة، وتكبدها ثمنا بليغا” مؤكدا “وثقنا حتى الآن تدميرا كليا أو جزئيا لأكثر من 160، منها أكثر من 25 آلية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، كما ينصب مجاهدونا الكمائن للقوات المتحصنة في البنايات المهدومة، والأماكن المستهدفة، والأرض المحروقة، ويستهدفون تحشدات القوات الراجلة بالقذائف والعبوات المضادة للأفراد وبالمسيرات المفخخة وقذائف الهاون”.