ميناء حلق الوادي يسجل حركية نشيطة نهاية الأسبوع باستقباله رحلتين سياحتين مع تامين الرحلات البحرية المنتظمة

يستقبل ميناء حلق الوادي، اليوم الاحد، 3 سفن مسافرين لتأمين عبور حوالي 2300 مسافر مصحوبين بما يزيد عن 1200 سيارة ضمن النشاط الاسبوعي للخطوط البحرية المنتظمة مع الموانئ الإيطالية و الفرنسية.

وقد استقبل ميناء حلق الوادي، امس السبت، سفينتين سياحيتين، على متنهما اكثر من 1400 سائح اضافة الى إلى سفينيتن مزدوجتين ستؤمنان عبور ما يزيد عن 1800 مسافر و 650 سيارة بالإضافة إلى قرابة 230 مجرورة توريدا وتصديرا.

وافادت وزارة النقل في بلاغ لها، السبت، ان الميناء الذي يعرف حركية نشيطة خلال نهاية الاسبوع، استقبل خلال نفس اليوم سفينة دحرجة لإنزال 700 سيارة و 25 حافلة وعدد من المعدات الثقيلة الصناعية الجديدة وسفينة تجارية ثانية تؤمن حاليا شحن حوالي 7300 طن من الأسمنت المعد للتصدير.

يذكر ان ميناء حلق الوادي استقبل يوم 20 افريل 2023، اول رحلة سياحية بحرية وعلى متنها 5500 سائح من جنسيات مختلفة لتعطي بذلك اشارة انطلاق موسم الرحلات السياحية البحرية بالميناء.

وتعتبر رحلة السفينة السياحية العملاقة “ام اس سي جرانديوسا ” الرحلة الاولى من ضمن 45 رحلة مبرمجة هذه السنة.

وكان المدير العام لميناء حلق الوادي للرحلات السياحية سامي دبيش قال، بالمناسبة، أنه ينتظر سنة 2023، توافد 160 الف سائح عبر الرحلات البحرية مقارنة بالموسم الفارط الذي شهد استقبال 50 ألف سائح.

ولفت دبيش، الى أن الهدف المنشود هو بلوغ نصف مليون سائح في أفق سنة 2027 لاستعادة نسق السنة المرجعية 2010 و التي شهدت قدوم نحو 1مليون سائح.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الرحلات البحرية تكتسي أهمية نظرا لدورها في تنشيط الحركة السياحية والتجارية والثقافية على غرار تنشيط الصناعات التقليدية والنقل السياحي والمتاحف والمواقع الأثرية، خاصة وأن هذه الفئة من السياح تتميز بقدرتها الانفاقية العالية.