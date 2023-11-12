صفاقس : “السيطرة الكلية على حريق مستودعات إحدى شركات المواد الفلاحية بطريق قابس

تمت في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، السيطرة على الحريق الذي إندلع ظهرا، في مستودعات للمبيدات الفلاحية التابعة لاحدى شركات المواد الفلاحية الكائنة على مستوى القاصة الكيلومترية عدد 5 بطريق قابس بصفاقس.

وافاد مصدر من الإدارة الجهوية للحمالية المدنية بصفاقس، صباح اليوم الأحد، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، أن عملية السيطرة على الحريق، الذي تم تسخير كل إمكانيات وتجهيزات الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس ووحداتها، مدعومين بتعزيرات من ولايتي المهدية وسيدي بوزيد “تمت بنسبة 100 بالمائة”، واضاف ان عملية التبريد مازالت متواصلة للتأكد من أن الحريق لم يعد يشكل خطرا.

وكان المدير الجهوي للحماية المدنية حاتم بوبكري، قد اكد في تصريح سابق ل”وات” أنه لا وجود لخسائر بشرية ناجمة عن هذا الحريق، وانه لايمكن تحديد الخسائر المادية وأسباب الحريق، إلا بعد إستيفاء أبحاث الفرق الأمنية والحماية المدنية وصدور تقريرها، كما افاد بان المستودعات التابعة لشركة المواد الفلاحية، تحتوي على مواد كيميائية ومادة البخارة ومبيدات فلاحية.