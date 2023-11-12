عاجل: تفاصيل الاحتفاظ برضا شرف الدين..

أفاد جمال الحاجّي عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال رضا شرف الدين، بأنّه تمّ الإحتفاظ بمنوّبه في الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت الفارطين، بناء على إنابة قضائيّة صادرة عن قاضي التحقيق عدد 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وأضاف الحاجي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأحد، أنّه تمّ الإحتفاظ بمنوّبه لمدّة 48 ساعة، موضحا أن هذه المدّة تنتهي بعد غد الثلاثاء صباحا.

كما صرح بأنّه بانتهاء هذه المهلة، يتمّ إتخاذ قرار مثول منوّبه وسماعه أو عدم التمديد في فترة الاحتفاظ وإطلاق سراحه.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي، تداولت في الليلة الفاصلة بين يومي الجمعة والسبت الفارطين، خبر إيقاف رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان رضا شرف الدين