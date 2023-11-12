الرابطة المحترفة الثانية: الجولة السادسة- النتائج والترتيب

في ما يلي نتائج مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم :

المجموعة الاولى

الاحد

في ملعب مساكن

هلال مساكن – مرجان طبرقة 2-1

السبت

في ملعب الطيب بن عمار بالعمران

شبيبة العمران – جمعية اريانة 3 – 0

في ملعب رادس البلدي

النجم الرادسي – نادي سبورتينغ بن عروس 1 – 0

في ملعب وادي الليل الاصطناعي

مستقبل وادي الليل – أمل حمام سوسة 0 – 0

في ملعب قربة البلدي

النادي القربي – القلعة الرياضية 1 – 0

في ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان – نادي حمام الانف 1 – 1

جندوبة الرياضية (معفاة)

الترتيب ن ل

1-نادي حمام الانف 14 6

2-جندوبة الرياضية 12 5

النجم الرادسي 12 6

4-النادي القربي 11 5

5-هلال مساكن 10 6

6-شبيبة العمران 9 5

7-أمل حمام سوسة 7 6

8-شبيبة القيروان 6 5

جمعية اريانة 6 5

10-مستقبل وادي الليل 5 5

11-مرجان طبرقة 3 6

نادي سبورتينغ بن عروس 3 6

13 -القلعة الرياضية 2 6

– المجموعة الثانية

الاحد

في ملعب جرجيس

ترجي جرجيس – الملعب القابسي 4- صفر

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية – نادي المحيط القرقني 2-1

في ملعب سيدي بوزيد

أولمبيك سيدي بوزيد – نسر جلمة 1-1

في ملعب قابس

مستقبل قابس – أمل الرقبة 3-1

السبت

في ملعب الشابة

هلال الشابة – سبورتينغ المكنين 1 – 0

في ملعب مصطفى الدوري بجربة

أمل جربة – نادي أولمبيك مدنين 1 – 1

مستقبل الرجيش – معفى

الترتيب ن ل

1-هلال الشابة 13 6

2-الترجي الجرجيسي 12 5

مستقبل قابس 12 5

4-أمل الرقبة 8 6

الملعب القابسي 8 6

نادي أولمبيك مدنين 8 6

أولمبيك سيدي بوزيد 8 6

سبورتينغ المكنين 8 6

9-أمل جربة 7 5

مكارم المهدية 7 5

11-محيط قرقنة 3 5

12 نسر جلمة 2 6

مستقبل الرجيش 1 5