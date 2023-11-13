انتخابات مجالس محلية : قبول 7217 مترشحا اوليا ، ورفض 542 مطلب ترشح



بلغ العدد الجملي للمترشحين المقبولين اوليا لانتخابات المجالس المحلية 7217 مترشحا من جملة 7777 ،حيث تم رفض 542 مطلب ترشح وتسجيل انسحاب 18 شخصا من هذا الاستحقاق الانتخابي

واشار الناطق الرسمي للهيئة المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للانباء ،الى انه تم قبول 1028 مترشح (من جملة 1080) في فئة ذوي الاعاقة الذين يدخلون غمار الانتخابات بالقرعة ،ورفض 48 ملف وانسحاب 4 اشخاص من هذه الفئة .

ووفق الروزنامة التي اعلنتها هيئة الانتخابات، تم يوم امس الاحد 12 نوفمبر الاعلام بقرارات البت في ملفات الترشح و تعليق القائمات الاولية للمترشحين بصفة مباشرة وللمترشحين لعملية القرعة المتعلقة بالمقاعد الاضافية المخصصة لذوي الاعاقة على ان تقدم الطعون خلال يومي 13 و14 نوفمبر .

واكد الناطق باسم الهيئة ان نسبة تغطية الترشحات للمجالس المحلية بلغت 100 بالمائة مع تسجيل تسجيل شغور في الترشحات في بعض الدوائر مبينا ان ذلك لن يؤثر على تركيبة المجالس المحلية واعمالها باعتبار توفر النصاب القانوني فيها .

واضاف ان العملية الانتخابية تدخل اليوم مرحلة النزاعات حيث يفتح اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء مجال الطعن في رفض ملفات الترشح لدى المحكمة الادارية على ان تتواصل هذه العملية بطوريها الابتدائي والاستئنافي على مدى ثلاثة اسابيع ليتم الاعلان عن القائمات النهائية للمترشحين المقبولين نهائيا (ترشح مباشر وترشح بالقرعة) يوم 1 ديسمبر 2023

ووفق الرزنامة التي ضبطتها هيئة الانتخابات تنطلق الحملة الانتخابية للمترشحين مباشرة بعد الاعلان عن القائمات النهائية اي يوم 2 ديسمبر

واوضح المنصري ان الهيئة بصدد الاعداد لهذه المرحلة من العملية الانتخابية باصدار ثلاثة قرارات ترتيبية يتعلق الاول بانشطة الحملة ورقابتها، والقرار الثالث بتمويل الحملة مبينا انه من المنتظر ان يصدر امر يحدد سقف التمويل على غرار الامر المتعلق بالحملة الانتخابية التشريعية

اما القرار الترتيبي الثالث فيتعلق وفق عضو الهيئة برقابة التغطية الاعلامية التي ستتكفل بها الهيئة حيث يتم انتداب اعوان رقابة للحملة سيؤدون اليمين امام محاكم النواحي لاكتساب صفة الضابطة العدلية بعد ان يتلقوا تكوينا في الغرض

وكانت هيئة الانتخابات وضعت للمترشحين للانتخابات المحلية امكانية استكمال الملفات المنقوصة والاستجابة لشروط الترشح خلال فترة البت في مطالب الترشح من 7 الى 12 نوفمبر بمختلف الهيئات الفرعية، على أن تتولى هذه الهيئات تنبيه كل مترشح لم يستوف ملفه الوثائق والشروط المطلوبة رسميا، وتذكيره بأن عدم استكمال الملف يعرض صاحبه إلى إسقاط الترشح.

وامتدت فترة تقديم الترشحات من 23 أكتوبر إلى 6 نوفمبر 2023.