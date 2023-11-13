بنزرت-انتخابات: قبول أوّلي لـ325 ملف ترشّح لانتخابات المجالس المحليّة ورفض 25 ملفا

أنهت الهيئة الفرعية للانتخابات ببنزرت، أمس الاحد، عملية البتّ في الملفات المترشحة لانتخابات المجالس المحلية االمزمع إجراؤها يوم 24 ديسمبر المقبل، وتولت بحضور أعضائها وعدل تنفيذ تعليق تلك لقائمات بفضاء مقر الهيئة ببنزرت المدينة وأيضا على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الجتماعي فايسبوك.

وأفاد رئيس الهيئة الفرعية، مجيب قديش، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن عدد الملفات المقبولة أوليا بلغ 325 ملفا، من بينها 266 ملفا لمترشحين ذكور و59 اناث، و45 مترشحا عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما بلغ عدد الملفات المرفوضة 25 ملفا من بينها 19 ملفا لمترشحين ذكور و6 ملفات لمترشحات إناث، مع تسجيل انسحاب شخصين.

ولاحظ أن أعلى عدد للمترشحين المقبولين أوليا سُجّل بكلّ الدائرة الانتخابية السحابنة من معتمدية سجنان، ودائرة ماطر من معتمدية ماطر ودائرتي المصيدة وسيدي احمد بمعتمدية بنزرت الجنوبية، بـ7 مترشحين، بينما تراوح عدد المترشحين ببقية الدوائر الانتخابية بين 6 مترشحين ومترشّح واحد.

وأشار إلى أنّه من حق أصحاب الملفات المرفوضة الطعن لدى الهيئة بداية من اليوم والذي يتزامن مع انطلاق الفترة الاخيرة لتحيين السجل الانتخابي لتتواصل الى غاية يوم 8 ديسمبر المقبل 2023.