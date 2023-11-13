هام/”الستاغ” تعلن عن بشرى سارة للمواطنين..

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2023/11/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أطلقت الشركة التونسية للكهرباء والغاز حملة لفائدة حرفائها في القطاع السكني بإتاحة تقسيط الفواتير المتخلّدة بالذمة.

وأوضحت المسؤولة عن الخدمات عن بعد والوكالة الافتراضية هند النيفر في تصريح لاذاعة موزاييك اف ام اليوم الاثنين أنّ الشركة أطلقت هذه الحملة لتحسين استخلاص الديون المتخلدة بذمة الحرفاء والتي بلغت 3000 مليون دينار، نصفها لدى حرفاء القطاع السكني

ويمكن الانتفاع بهذه الخدمة إلى غاية موفى ديسمبر المقبل.

ويشترط في ذلك دفع قسط أول بـ 30 بالمائة من قيمة الفاتورة على أن يتم جدولة المبلغ المتبقي على ستة أشهر.

ويمكن للحرفاء الانتفاع بهذه الخدمة من خلال طلب شفوي لدى الوكالات التجارية بالأقاليم التابعة للشركة.

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