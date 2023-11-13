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صادم: مدير معهد وقيم عام وتلميذ يغتصبون تلميذتين..!!

2023/11/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالكاف يسري الهوامي الإثنين 13 نوفمبر 2023، ايقاف مدير معهد وقيم عام وتلميذ متهمين باغتصاب تلميذتين.

وتفيد الأبحاث في القضية، التي تعود وقائعها إلى سنتي 2019 و2020 والتي انطلقت مع تقدّم والد احدى الضحيتين بشكاية لدى النيابة العمومية بالكاف، وتعهدت فرقة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بتاجروين بالتحقيق فيها.

وبتقدّم التحقيقات تبيّن وجود ضحية ثانية، تعرّضت للإغتصاب.

وحسب ما اكدته يسرى الهوامي في تصريح لإذاعة موزاييك فقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث أوّل لدى قاضي تحقيق الاطفال من اجل اغتصاب طفل سنه أقل من 16 تحت التهديد، في حق التلميذ باعتباره طفلا.

أمّا البحث التحقيقي الثاني فموضوعه اغتصاب أنثى ممّن له سلطة على الضحية، في حق المدير والقيّم العام.

وقد تمّ اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق المشتبه بهم الثلاثة.

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