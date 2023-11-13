عاجل/إسرائيل تحظر قناة “الميادين”..

قررت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، إغلاق بث قناة “الميادين” اللبنانية و”حظر عملياتها في البلاد” بتهمة “الإضرار بأمن الدولة”.

القرار أُعلن عنه في بيان مشترك صدر عن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وحصلت الأناضول على نسخة منه.

وورد في القرار: “وفقا لأنظمة الطوارئ التي أقرتها الحكومة لمنع أي هيئة إذاعية أجنبية من المساس بأمن الدولة، وبعد الحصول على الآراء المؤيدة من كافة الأجهزة الأمنية وموافقة وزير الدفاع على وجود ضرر فعلي لأمن الدولة”.

ووفق الإعلان: “وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني، الليلة الماضية (الأحد)، على اقتراح وزير الاتصالات بإصدار تعليمات بإجراءات دائمة ضد شبكة الميادين الإعلامية”.

وأضاف: “بحسب أنظمة الطوارئ، يجوز لوزير الاتصالات بعد موافقة مجلس الوزراء أن يأمر بمرسوم بإغلاق المكاتب ومصادرة معدات البث ومنع استخدام البنى التحتية للاتصالات المختلفة لهيئة البث بما يضر بأمن الدولة”.

ونقل التصريح عن الوزير كارعي قوله: “إسرائيل في حالة حرب، على الأرض في الجو في البحر في الفضاء الإلكتروني في الطيف الكهرومغناطيسي وفي الوعي”.

وأضاف: “هذه القنوات تتعاطف مع العدو، بينما تضرّ بأمن الدولة وسيتم حظرها، إن ما تبثه قناة الميادين وتقاريرها يخدم التنظيمات الإرهابية الخسيسة، وقد حان الوقت لمحاسبتها”، وفق تعبيره.

أما غالانت، فقال، بحسب البيان إن “إسرائيل لن تسمح بالدعاية الخطيرة لمحطة الميادين التي تحاول خلال الحرب الإضرار بمصالحنا الأمنية وخدمة أهداف العدو”.

وأضاف أن “الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد شبكة الميادين الإعلامية التي أصبحت عمليًا المحرّض لصالح منظمة حزب الله وزعيمها (حسن نصر الله)، هي التصرف الصحيح أمام داعمي الإرهاب الذين يتظاهرون بأنهم صحفيون، في حين أن هدفهم شيء واحد: الإضرار بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها”، وفق قوله.

وكالات