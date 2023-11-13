مدنين: الإطاحة بمروّج مخدرات وحجز كمية من “الكوكايين”



إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بمدنين مفادها تعمّد نفر (سبق أن قضى 14 سنة بالسجن من أجل ترويج المخدرات) جلب كمية من المواد المخدّرة من مدينة بن قردان والإحتفاظ بها بمقر إقامته بجربة والتنسيق مع نفر آخر بغاية ترويجها بالجهة ونقلها للعاصمة.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى منزل المظنون فيه معيّة دورية فرقة شرطة النجدة بمدنين أين تم القبض على المعني وحجز :

– ميزان إلكتروني.

– قطعتين من مخدر الزطلة.

– 32 غرام من مخدر الكوكايين.

– كيس بلاستيكي يحتوي على 300 غرام من مخدر الكوكايين.

;باستشارة ممثل النيابة العمومية،أذن بالإحتفاظ بالمعني والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.