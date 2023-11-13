رئيس الجمهورية يطلع على مكونات مشروعي التنمية في رجيم معتوق والمحدث من ولاية قبلي ذات الأهداف الإجتماعية و الإقتصادية والبيئية..

إطلع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أمس، الأحد، على مكوّنات مشروعي التنمية في رجيم معتوق تنمية ومنطقة المحدث بولاية قبلي وهما مشروعان يتميزان بتكامل اهدافهما الإجتماعية و الإقتصادية والبيئية.

وتتولى وزارة الدفاع الوطني، حاليا، إحداث شريط واحي في عمق الصحراء بمنطقة المحدث وتهيئته للعمل الفلاحي وبناء المساكن وتوفير المرافق الأساسية لتوطين السكان وتوفير مواطن رزق لهم.

وثمن رئيس الجمهورية، وفق ما ورد في شريط فيديو بثته صباح اليوم رئاسة الجمهورية على صفحتها بالفايسبوك التجربة الناجحة والرائدة لمشروع تنمية رجيم معتوق معربا عن الامل في أن تتحول المنطقة من “صحراء قاحلة الى صحراء تنتج الثروة”، مؤكدا أهمية النهوض بالمناطق الصحراوية .

وتعرف سعيد، الذي تولى بمناسبة الاحتفال بعيد الشجرة غراسة مجموعة من الأشجار، على مكونات مشروع تنمية منطقة المحدث الذي ينجز على غرار مشروع تنمية منطقة رجيم معتوق وقد انطلقت وزارة الدفاع في في إنجازه منذ سنة 2020.

ويهدف مشروع منطقة المحدث الذي يقام على 1040 هكتارا، إلى مقاومة التصحر وزحف الرمال وتركيز السكان بمنطقتهم وتحسين نمط الحياة ومستوى عيشهم عبر

تمكين كل منتفع من مقسم فلاحي مع مسكن بصفة مجانية ودعم مالي وفني لكل المنتفعين لمدة عشر سنوات.

وتتمثل مكونات المشروع الذي سينجز على 3 أقساط، في مكون فلاحي يتضمن إحداث آبار للري الفلاحي وتهيئة الأرض ومد شبكات الري وغراسة أشجار النخيل وحمايتها ضد الرياح وزحف الرمال.

كما يتضمن المشروع إنجاز بنية تحتية ثثمثل في مد شبكات الطرقات والتنوير ومياه الشرب، إضافة إلى تركيز البنية الأساسية من مدارس ومستوصفات ومقرات اجتماعيىة واقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن القسط الأول من المشروع يتكون من 320 هكتارا أنجز منها الى حد الآن 60 هكتارا، حيث تم غرس أشجار النخيل وحفر 4 آبار، علما وأنه من المبرمج حفر نحو 17 بئرا.

وينتظر كذلك أن يبلغ العدد الجملي للمنتفعين من مشروع منطقة المحدث بمعتمدية الفوار من ولاية قبلي نحو 1040 منتفعا ، إذ سيتمتع كل منتفع من الحصول على مقسم فلاحي يمسح 1 هكتار ومنزل بصفة مجانية حيث يتم تكوين قرية فلاحية ينتظم فيها السكان في شكل مجامع فلاحية.

يشار، أيضا، الى أنه على غرار ما حققه مشروع منطقة رجيم معتوق، فإن هذا المشروع يهدف أيضا إلى تركيز السكان الرحل بمنطقة المشروع وتحسين ظروف عيشهم والحد من النزوح خارج المنطقة مع التخفيف من الضغط على الواحات القديمة.

يذكر أن مشروع تنمية رجيم معتوق يعد تجربة رائدة في مقاومة التصحر من خلال إحداث حزام أخضر ضد زحف الرمال والقيام بتجارب على فسائل نباتية وحيوانية جديدة تتأقلم مع المنطقة ويطمح القائمون عليه في زيادة إنتاج 20 ألف طن من دقلة النور قابلة للتصدير وتم لحد الآن بلوغ نحو 18 ألف طن.

شيراز النايلي