أبو عبيدة يكشف: أخبرنا الوسطاء باستعدادنا لهدنة بـ5 أيام لتبادل الأسرى

أكد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام ان المقاومة تمكنت من تدمير 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الاخيرة تدميرا كليا أو جزئيا، مشيرا الى مواصلة رجال المقاومة ضرب العدو بتفجير دباباته ومدرعاته ودك حشوده بقذائف الهاون.

وشدد أبو عبيدة على أن قوات الاحتلال ستبقى تحت ضربات رجال المقاومة في كل خطوة تخطوها، مؤكدا ان كتائب القسام وبعد 38 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى يواصلون التصدي لقوات العدو.

وأعلن أبو عبيدة انه كانت هناك جهود من الوسطاء القطريين للإفراج عن أسرى العدو الصهيوني مقابل الإفراج عن 200 طفل فلسطيني و75 امرأة.

وقال: “العدو طلب الإفراج عن 100 امرأة وطفل من محتجزيه في غزة وأخبرنا الوسطاء أن بإمكاننا في هدنة مدتها 5 أيام أن نفرج عن 50 امرأة وطفلا في غزة”.

وبين ان الهدنة للإفراج عن عدد من محتجزين في غزة تتضمن وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع لكن العدو يماطل وفق قوله.

وبين أن أحلام قادة الحرب الصهاينة في القضاء على المقاومة هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية.

وقال ابو عبيدة إن الثقة بالمقاومة لا تعفي كل فرد في ربوع الامة العربية والاسلامية من واجبه تجاه المقاومة.

وكالات