توننداكس يرتفع بنسبة 12ر0 بالمائة مع انتهاء اولى جلساته الاسبوعية

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، الاثنين عند الإفقال، بنسبة 12ر0 بالمائة مدركا مستوى 5ر8460 نقطة وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

واستحوذ سهم الاتحاد الدولي للبنوك،على زهاء 573 الف دينار، من إجمالي تداولات السوق البالغة 9ر1 مليون دينار وأنهي الجلسة، عند مستوى 990ر22 دينار.

وتصدر سهم البطارية التونسية أسد، قائمة الإرتفاعات، بنسبة 2ر5 بالمائة لينهى الجلسة، على سعر 810ر0 دينار في حين كسب سهم إسمنت قرطاج 5ر1 بالمائة ليصل، الى مستوى 090ر2 دينار.

وتراجع سهم سرفيكوم، بنسبة 8ر4 بالمائة ليقفل الجلسة على سعر 200ر0 دينار في حين طال التراجع سهم مخابر انيماد التي خسر 6ر4 بالمائة ليقفل على سعر 350ر7 دينار.