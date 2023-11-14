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قانون يمنع توريد المنتوجات الموجودة في تونس..!

2023/11/14 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

اقترح رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي، إقرار قانون يمنع توريد المنتوجات الموجودة في تونس.

وأوضح لطفي الرياحي اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 في تصريح لاذاعة شمس أف أم، أن 80 بالمائة من المنتوجات المعروضة للسياح في شارع جامع الزيتونة بالعاصمة مُقلّدة.

وقال إن الهوية التونسية تتعرض للظلم فمن جهة الدولة تشجع الحرفيين على الإنتاج ومن جهة أخرى تمنح الرخص لتوريد منتوجات مقلدة بأسعار متدنية مما يتسبب في عدم الإقبال على المنتوجات المحلية.

وشدد المتحدث على ضرورة أن تنسج تونس على منوال الجزائر التي منعت توريد ألف منتوج موجود في البلاد وذلك بهدف حماية الهوية التونسية وجماية مواطن الشغل.

 

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