مركز النهوض بالصادرات ينظم بعثة إقتصادية إستكشافية إلى كينيا وتنزانيا من 15 إلى 22 نوفمبر 2023



يستعد مركز النهوض بالصادرات تنظيم بعثة إقتصادية إستكشافية إلى كينيا وتنزانيا، بالتعاون مع سفارة تونس بنيروبي، من 15 إلى 22 نوفمبر 2023.

وأبرز المدير العام المساعد لمركز النهوض بالصادرات، رياض عطيّة، أن كينيا تمثل بوّابة النفاذ إلى أسواق شرق إفريقيا، باعتبارها عضوا في السّوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا ” الكوميسا”، مشيرا إلى الفرص، التي تتيحها، أيضا، السوق التنزانية،خاصّة، في مجال الخدمات.

وعقد المركز، في هذا الاطار أمس، الإثنين، من خلال التمثيليّة التجارية لتونس في كينيا، لقاء عن بعد مع ممثلي المؤسّسات التونسيّة المصدّرة، التي ستشارك في هذا النشاط الترويجي، للوقوف على أهم الفرص التجارية المتاحة في هذين البلدين.

وتناول اللقاء الافتراضي، بالخصوص، العناصر العمليّة ذات العلاقة بفرص التصدير والشراكة، التّي توفرها كل من السّوق الكينية والتنزانية، مع التعريف بخصوصيات وميزات كلّ منهما وتقديم برنامج البعثة.

وبيّن الممثل التجاري للمركز بنيروبي، سليم يحيى، أن قيمة الصادرات التونسيّة إلى كينيا بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، نحو 40 مليون دينار، مشيرا إلى أنّ الفرص التصديرية غير المستغلّة نحو هذا البلد الإفريقي تقدّر بـ 22 مليون دولار.

وبخصوص السوق التنزانيّة، قدّرت قيمة الصّادرات التونسية لهذا البلد خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023 بقيمة 3،6 مليون دينار، مقابل 2،1 خلال الفترة ذاتها من 2022. وتتوفّر هذه السّوق فرص تجارية يمكن استغلالها تقدّر بـ 1،8 مليون دولار.

وأثنى، بالمناسبة، على جهود مختلف الأطراف المتدخلة في تنظيم هذه البعثة بدعم من برنامج النهوض بالأنشطة التصديريّة نحو أسواق جديدة في إفريقيا جنوب الصحراء، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وأكّد، من جهته، القائم بأعمال السفارة التونسيّة في كينيا، سفيان الدريدي، أن جميع الظروف اللوجستية والتنظيميّة متوفّرة لتأمين نجاح هذه البعثة الاقتصادية على مختلف الأصعدة، وأنّ التنسيق جارِ مع جميع الشركاء لإحكام تنظيم هذا الحدث الاقتصادي.

وللإشارة يشارك الوفد التونسي في المنتدى الاقتصادي التونسي-الكيني بنيروبي وكذلك المنتدى الاقتصادي التونسي التنزاني بدار السلام. كما يتضمن البرنامج عقد لقاءات مهنيّة ثنائيّة وزيارات ميدانيّة للمؤسّسات في إطار هذه البعثة.