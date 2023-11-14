بن عروس: غراسة 98598 شجرة خلال موسم التشجير الغابي 2022 – 2023



بلغ عدد الأشجار التي تمت غراستها خلال موسم التشجير الحالي 2022 – 2023 بولاية بن عروس، 98598 شجرة، وذلك وفق احصائيات مصالح دائرة الإنتاج الغابي بالجهة .

وشملت التدخلات خلال الموسم الحالي، وفق الإحصائيات المقدمة خلال جلسة عمل عقدت بمقر ولاية بن عروس وخصصت لتقييم موسم التشجير وتقديم البرنامج السنوي الجديد، تشجير 60,4 هكتارا بكميات من الأصول الغابية بلغ عددها 72000 شتلة، وذلك في نطاق المشاريع الوطنية والجهوية بالمناطق الغابية، كما تم توزيع 26598 شجرة على مختلف المؤسسات العمومية والبلديات والمؤسسات الخاصة الراجعة بالنظر إلى ولاية بن عروس.

ويمسح الغطاء الغابي بولاية بن عروس، حوالي 22563 هكتارا وهو ما يعادل 9ر32 بالمائة من المساحة الجملية للولاية، والتي تقدر ب68 ألف هكتار تقريبا ويحتوي على اشجار غابية مختلفة على غرار العرعار والصنوبر الحلبي والكالتوس والاكاسيا وغيرها من الأنواع الأخرى التي تحفظ الأراضي الفلاحية من الانجراف وتحافظ على المخزون التراثي الطبيعي للجهة .