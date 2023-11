قريبا.. عرض فيلم حول المُحارب حنّبعل وهذا الممثّل الأمريكي في دور البطولة

اعلنت شركة “نتفليكس” انها ستعرض قريبا فيلما تاريخيا يسرد قصة القائد العسكري القرطاجي حنّبعل.

ومن المنتظر أن يتقمّص الدور الممثّل الأمريكي دينزل واشنطن.

ومن المقرّر أن يتناول هذا الفيلم حياة المحارب حنّبعل، الذي يعد أحد أعظم القادة العسكريين في التاريخ، فضلا عن التطرّق إلى أبرز المعارك التي خاضها ضدّ الجمهورية الرومانية.

Denzel Washington and Director Antoine Fuqua (Training Day, Equalizer) are teaming up to tell the story of Hannibal – regarded as one of the greatest military commanders in history. The film will cover the pivotal battles he led against the Roman Republic. Coming soon to Netflix! pic.twitter.com/KInIjkagSV

