تصفيات كاس العالم 2026(منطقة افريقيا-المجموعة8-الجولة1): المنتخب التونسي يجري حصة تدريبية في غياب العاشوري وبن رمضان

واصل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحضيراته للقاء الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثامنة لتصفيات كاس العالم 2026 والذي سيجمعه بمنتخب ساوتومي يوم الجمعة 17 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الثامنة مساء بملعب حمادي العقربي برادس وذلك باجرء حصة تدريبية مساء اليوم الثلاثاء كانت مفتوحة في جزء منها لوسائل الاعلام بالملعب الفرعي برادس.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة 24 لاعبا في ظل تخلف الياس العاشوري بسبب الاصابة التي تعرض لها ومحمد علي بن رمضان الذي خير الجهاز الفني للمنتخب التونسي منحه نصيبا من الراحة بعد وصوله صباح اليوم الى تونس قادما من المجر.

واكد المدرب الوطني المساعد علي بومنيجل في تصريح اعلامي قبل الحصة التدريبية ان “لقاء ساوتومي سيكون مناسبة لاصلاح الاخطاء التي ارتكبها المنتخب في المباراتين الوديتين ضد كوريا الجنوبية واليابان حيث ان كل مقابلة تستحوذ على اهمية خاصة بصرف النظر عن اسم المنافس وستكون مهمتنا تحقيق بداية قوية في مستهل تصفيات كاس العالم 2026 وتحقيق الفوز بما ان تامين صدارة المجموعة منذ انطلاق التصفيات سيمنح المنتخب التونسي ثقة مضاعفة في امكانياته”.

وفي خصوص القائمة الجديدة للمنتخب التونسي التي تمت دعوتها للمشاركة في مباراتي ساوتومي وملاوي اوضح بومنيجل ان ” كل العناصر المدعوة لها احقية التواجد ضمن التشكيلة الاساسية للمنتخب سواء كانوا من اللاعبين الذين ينشطون في البطولات الاجنبية او المحلية حيث تم اختيار اكثر العناصر جاهزية لتحقيق الانتصار سواء في مباراة رادس او في مالاوي رغم الاقرار بصعوبة التنقلات داخل القارة السمراء ومع ذلك فنحن مقرون العزم على تحقيق بداية قوية من اجل ترميم معنويات المنتخب التونسي اثر عثرتي الرحلة الاسيوية الاخيرة”.

ومن جهته افاد المدرب الوطني المساعد سليم بن عاشور ان “المنتخب التونسي بحاجة الى استرجاع الاجواء الايجابية بعد هزيمتي كوريا الجنوبية واليابان الوديتين حيث سنجتمع اليوم باللاعبين في مقر الاقامة بعد اكتمال النصاب من اجل التحدث معهم عن طبيعة المرحلة الجديدة وضرورة التركيز على بقية الرهانات المرتقبة وابرزها انطلاق تصفيات كاس العالم 2026 والتي ينبغي ان نستهلها بانتصار على ساوتمي في الجولة الاولى يوم الجمعة القادم باعتبار اهمية الفوز على معنويات المجوعة ككل كما ستكون مباراة مالاوي هامة في مشوار التصفيات وكذلك للتحضير للرهان الاهم وهو كاس امم افريقيا الكوت ديفوار والتي ستنطلق بعد شهرين من الان “.

يذكر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد قرر تعيين طاقم تحكيم نيجري بقيادة أوغابور جوزيف أودي لادارة مبارة المنتخب الوطني التونسي ونظيره ساوتومي لحساب الجولة الافتتاحية للمجموعة الثامنة من التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسيساعد حكم الساحة كل من صامويل بوادوتاكام وايغو هوب أوجينيكيوي.

وتضم المجموعة الثامنة لتصفيات كاس العالم 2026 أيضا الى جانب المنتخب التونسي وساوتومي كلا من غينيا الاستيوائية وناميبيا ومالاوي وليبيبريا.