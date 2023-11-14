تونسي يصل بمفرده إلى لامبيدوزا على متن قارب خشبي..!!

عبر مواطن تونسي يبلغ من العمر 30 عامًا البحر الأبيض المتوسط ​​بمفرده ووصل إلى جزيرة لامبيدوزا بمقاطعة صقلية فجر اليوم الثلاثاء.

واعترض خفر السواحل التابع للشرطة المالية الإيطالية الشاب التونسي على متن قارب خشبي يبلغ طوله حوالي أربعة أمتار بالقرب من مدخل الميناء ورافقه إلى الرصيف.

وأفاد الرجل بأنه غادر بعد ظهر أمس شاطئ ملولش في تونس.

وبعد الفرز الصحي الأولي، تم نقل الشاب إلى نقطة ساخنة في لامبيدوزا لإجراءات تحديد الهوية المسبقة من قبل الشرطة.

وكانت الجزيرة لم تشهد هبوطا لمهاجرين على سواحلها منذ يوم الأحد.

وكالات